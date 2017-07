Oroscopo Cancro del 18 luglio 2017

Oroscopo del 18 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

acquisti in vista…

L’armonia tra Venere-Giove, da oggi a giovedì, avrà un impatto sul denaro: potrebbe trattarsi di una vendita o dell’acquisto di un bene immobile… In ogni caso, c’è di mezzo il denaro e, per estensione, il confort e il benessere. In più, il segno del Leone presto prenderà il comando: giovedì arriva Marte e sabato il Sole, il che vuol dire che farete un numero consistente di acquisti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]