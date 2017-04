Oroscopo Cancro del 19 aprile 2017

Oroscopo del 19 aprile per i nati sotto il segno del Cancro: molto diffidenti…

Molto diffidenti, avete la sgradevole sensazione che le persone cerchino di manipolarvi. Ma, aggiungiamo, non corrisponderà sempre alla realtà, potrebbe essere basata su un timore interiore senza fondamento, dalla fervida fantasia. Nati intorno al 5 luglio: l’intuito è al top e non sbaglia, la fiducia in voi stessi e nel prossimo è totale.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]