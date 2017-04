Oroscopo Cancro del 20 aprile 2017

Oroscopo del 20 aprile per i nati sotto il segno del Cancro: una sogno si realizza…

Date un caloroso benvenuto all’arrivo del Sole in Toro, segno che governa i vostri progetti più belli, quelli che accarezzate sognando ma di cui uno, prossimamente, potrebbe realizzarsi, in particolare per la prima e seconda decade. E’ un po’ più complicato per la terza: potrebbero esserci sorprese non sempre positive, eventi inattesi.

