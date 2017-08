Oroscopo Cancro del 22 agosto 2017

Oroscopo del 22 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

una buona idea che…

Belle prospettive, amici del Cancro: anche se Mercurio è retrogrado, avrete un’idea o ve la metteranno in testa e penserete sia buona. E con il prossimo passaggio di Giove in Scorpione, ha buone possibilità di essere concretizzata. Non è escluso possa anche trattarsi della conferma di una buona notizia, ad esempio una gravidanza.

