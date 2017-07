Oroscopo Cancro del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

desideri erotici…

Con il Sole in Leone, a dominare in questo periodo sono i vostri bisogni e i desideri. Bisogno di comfort, di golosità di vario tipo o desiderio, ad esempio, di offrirvi piccoli piaceri. Ma in primo piano ci saranno anche i desideri erotici e con Venere che il 30 luglio rientrà nel vostro segno, anche il bisogno di carezze e attenzioni sarà decuplicato. In questi giorni, in ogni caso, occhio alle spese e ai peccati di gola…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]