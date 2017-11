Oroscopo Cancro del 22 novembre 2017

Oroscopo del 22 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

dire “no” e poi…

Per far contenti gli altri potreste scendere a un compromesso e ciò è davvero encomiabile. A un certo punto della giornata, sentirete il bisogno di dire “NO” a qualcosa e poi cambiare idea per non ferire i sentimenti di una persona. Tenete presente che andare contro ciò vorreste potrebbe lasciare un senso di frustrazione per cui, muovetevi seguendo l’istinto.

