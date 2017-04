Oroscopo Cancro del 23 aprile 2017

Oroscopo del 23 aprile per i nati sotto il segno del Cancro: un po’ d’aria fresca…

Uscite dalla tana, prendete una boccata d’aria fresca: farà bene ai polmoni e alla mente. Vedrete che lo stress si trasformerà in energia positiva! E’ pur vero che con Marte in Gemelli avete difficoltà a canalizzarla e utilizzarla a vostro vantaggio… Si potrebbe pensare che siate più pigri del solito, che per muovervi siate costretti sforzarvi. Ma, facendolo, vedrete che vi sentirete meglio!

