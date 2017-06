Oroscopo Cancro del 23 giugno 2017

Oroscopo del 23 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

riposare…

Gli astri vi ordinano di riposare, soprattutto mentalmente. Evitate di girare in tondo nella testa, ci penserete lunedì: fino ad allora, dimenticate tutto… Sia chiaro, non avete problemi insolubili ma capita che a ridosso del vostro compleanno, senza volerlo siete portati a esagerare tutto, vedete le cose peggiori di quanto siano in realtà. In ogni caso, alcuni Cancro effettivamente devono prendere una decisione o avviare rapidamente qualcosa.

