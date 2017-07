Oroscopo Cancro del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

un vuoto da riempire…

Sarà più forte di voi, non potete fare a meno di volere sempre di più, nulla al momento sembra soddisfarvi completamente. Avvertite come un vuoto e vorreste riempirlo… La soluzione migliore è dedicarvi ad attività che vi regalano piacere e, se siete in coppia, a placarvi saranno le carezze del partner. Soli? E’ innegabile un po’ di frustrazione che, forse, compenserete con qualche peccato di gola.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]