Oroscopo Cancro del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

sotto pressione…

Un po’ sottosopra: Venere e Urano sono sempre in dissonanza e indicano forti tensioni, per alcuni in coppia. O, comunque, con una persona a cui volete bene; e fino a sabato aumenteranno, per poi perdere forza. A mettervi sotto pressione potrebbe essere anche il boss, che vi dà scadenze urgenti. La tentazione potrebbe essere quella di eludere ma, probabilmente, non potrete farlo.

