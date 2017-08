Oroscopo Cancro del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

coccolatevi…

Voglia di concedervi un po’ di spazio solo per voi, probabilmente per elaborare emozioni e sentimenti: procedete, vi farà un gran bene! E se a tutto questo potete aggiungere un po’ di coccole, ad esempio un massaggio o un’altra forma di relax, è ancora meglio! Non sentitevi in colpa perché volete dedicarvi solo a voi stessi: avete il diritto di ricaricare le batterie, sentirvi riposati e più equilibrati.

