Oroscopo Cancro del 26 luglio 2017

Oroscopo del 26 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

battervi per…

Il Sole in Leone per voi solitamente è favorevole al riposo e al massimo comfort materiale e morale. Ma quest’anno Marte ci mette lo zampino e vi costringe a battervi per mantenere qualcosa che avete acquisito. Sapete bene che dovrete prendere una o più decisioni che non andranno nel senso desiderato. Forse sarete frustrati ma non potrete fare altrimenti…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]