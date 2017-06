Oroscopo Cancro del 27 giugno 2017

Oroscopo del 27 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

qualunque cosa diciate…

Mercurio si scontra con Giove: evitate di parlare troppo, correte il rischio di sembrare indiscreti… Non solo, una leggera tendenza a lusingare sarebbe scambiata per manipolazione. In breve, qualunque cosa diciate, potrebbe essere interpretata nel verso sbagliato! Attenzione, dunque, per tutta la settimana in particolare sabato.

