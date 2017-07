Oroscopo Cancro del 27 luglio 2017

Oroscopo del 27 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

non trascurate i consigli…

Mercurio in Vergine arriva in vostro soccorso, il che vuol dire non trascurare i consigli della vostra cerchia. Tutto ciò che vi diranno in seguito vi sarà utile a riflettere su un soggetto delicato, legato a una scelta importante. Potrebbe anche essere imposta da uno o più soci ma non è escluso sia di tipo affettivo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]