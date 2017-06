Oroscopo Cancro del 28 giugno 2017

Oroscopo del 28 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

datevi una mossa…

Se è saggio rispettare chi detiene l’autorità, bosso compreso, è pur vero che non dovete accettare tutto in silenzio. In questo momento, pur avendo voglia di un approccio più diretto, non volete agitare le acque ma tenete presente che dovete darvi una mossa. Se ciò che pensate ritenete sia giusto, parlate apertamente: potrebbe portarvi dritti al cambiamento che desiderate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]