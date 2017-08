Oroscopo Cancro del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

il lato positivo…

Inquieti, non per voi né per la famiglia ma per uno degli amici che sembra messo maluccio… Cercate di non vedere il peggio. Spesso il Cancro ha la tendenza ad accentuare il lato negativo delle situazioni ma, in questo caso, c’è da sperare che non esprimiate i vostri pensieri… Cercate di mettere l’accento su quel che c’è di positivo e che l’altro/a, in questo momento non può vedere. Ma voi sì!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]