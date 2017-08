Oroscopo Cancro del 3 agosto 2017

Oroscopo del 3 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

amore in primo piano…

Venere nel vostro segno punta i riflettori sull’amore (o il denaro). Alcuni Cancro potrebbero fare un incontro che accelera i battiti del cuore o, se siete in coppia ritrovare l’armonia, un netto miglioramento nell’intesa. Forse sarà complice l’atmosfera rilassante delle vacanze… A meno che, non vi ritroviate soli in casa, senza figli e partner, e facciate i birichini.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]