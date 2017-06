Oroscopo Cancro del 30 giugno 2017

Oroscopo del 30 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

il legame con la famiglia…

Fine settimana con la Luna in Bilancia, che accentua il vostro legame con la famiglia. Può essere che partiate per le vanze con tutta la famiglia oppure è il vostro compleanno e festeggerete con amici e familiari. In questo secondo caso, la Luna in Bilancia vi farà apprezzare la compagnia di alcuni che non vedete spesso. Nati intorno al 9 luglio: atmosfera elettrica.

