Oroscopo Cancro del 30 luglio 2017

Oroscopo del 30 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

situazioni tenere e romantiche…

La Luna in Scorpione accentuano il desiderio di conquistare e, anche se siete impegnati, avete bisogno di attirare tutti gli sguardi… La Luna di questa domenica vi rende più magnetici e non è qualcosa che controllate e in più c’è Venere che domani entra nel vostro segno: non perderete una sola occasione di scatenare situazioni tenere e romantiche.

