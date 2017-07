Oroscopo Cancro del 5 luglio 2017

Oroscopo del 5 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

ansiosi…

Con Venere in Gemelli vi preoccuperete per dei dettagli, piccoli segnali senza importanza: probabilmente l’obbiettivo è quello di proiettare l’ansia su qualcosa di concreto, di reale. Ma sarà sufficiente? Il Cancro nasce inquieto e la presenza di Venere in Gemelli, accentua questa tendenza. Ad aprile potrebbe essere accaduto qualcosa che è il motivo, attualmente, della vostra ansia…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]