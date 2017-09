Oroscopo Cancro del 5 settembre 2017

Oroscopo del 5 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

occhio a ciò che dite…

Marte in Vergine, per voi è un transito molto dinamico, in alcuni momenti lo sarà anche in modo eccessivo. Occhio, dunque, a ciò che dite, rischiate di dire cose che sarebbe meglio tacere… Ma non ne potrete fare a meno, dovrete tirare fuori i rospi! Nel corso del passaggio, infatti, si scatenerà una lite con qualcuno che, secondo voi, ha superato il limite. E sarete parecchio reattivi…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]