Oroscopo Cancro del 6 agosto 2017

Oroscopo del 6 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

la fiamma della passione…

Una fiammata di passione? E’ a causa di Venere nel vostro segno che, al contempo, annuncia potrebbe passarvi rapidamente… Un fuoco di paglia poiché non ci sono altri pianeti a incidere sull’incontro. In ogni caso, sul momento è sempre piacevole da vivere e non vi priverete delle emozioni, anche se di concreto tra voi non c’è nulla.

