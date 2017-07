Oroscopo Cancro del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro: molto convincenti…

L’arrivo di Mercurio in Gemelli vi trasforma in abili negoziatori, nessuno sarà più convincente di voi e se vi lancerete in un acquisto, spunterete un buon prezzo. Stessa cosa che volete vendere qualcosa… In particolare la prossima settimana, potreste firmare un accordo. Più in generale, sul fronte denaro, è un periodo molto positivo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]