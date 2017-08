Oroscopo Cancro del 7 agosto 2017

Oroscopo del 7 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

amore simbiotico…

Amore e amicizia in questo momento hanno un aspetto fusionale accentuato ma, solitamente, vi sentite perfettamente a vostro agio in questo tipo di relazioni anzi, molti Cancro sono convinti che l’amore non possa essere che fusionale. Attenzione: contrariamente a quanto credete, la simbiosi, in coppia, se dura troppo a lungo può rivelarsi distruttiva.

