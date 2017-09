Oroscopo Cancro del 7 settembre 2017

Oroscopo del 7 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

calmatevi…

Non potete agire come vorreste e il fatto scatena insoddisfazione. Alcune direttive vanno rispettate e questo vi infastidisce… Una mancanza di libertà passeggera ma potreste ugualmente sentirvi controllati e la mancanza di fiducia da parte degli altri, è abbastanza spiacevole. A fine giornata, tuttavia, tutto rientrerà nella normalità per cui, calmatevi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]