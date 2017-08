Oroscopo Cancro del 8 agosto 2017

Oroscopo del 8 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

prospettive rosee…

L’amore regala prospettive rosee eppure, a sorpresa, non partirete in quarta come sempre vi accade… Sia chiaro, sarete tentati di lasciarvi andare alla passione o a una relazione simbiotica – come detto ieri – ma Mercurio in Vergine vi obbliga a riflettere prima di agire. Una persona, ad esempio, potrebbe avere un ruolo di “moderatore”.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]