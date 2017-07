Oroscopo Cancro del 8 luglio 2017

Oroscopo del 8 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro: cercare la pace…

Non è il fine settimana migliore dell’anno: tornano a galla potenti emozioni, così potenti che farete in modo cercare la pace… Se attualmente, una situazione sembra pronta a trasformarsi in un dramma, potrebbe esser saggio evitare di reagire impulsivamente così da non spezzare gli equilibri; un approccio distaccato ora è la cosa migliore.

