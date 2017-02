Oroscopo Cancro del 9 febbraio 2017

Oroscopo del 9 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro: meno accomodanti…

Umore meno instabile ma ciò non impedirà che siate preoccupati e meno accomodanti di ieri. Oggi, infatti, avete delle certezze che cozzano con quelle degli altri o con una persona in particolare. Potrebbe trattarsi di denaro, forse vorreste spenderne di più, oppure l’altro/a potrebbe farvi una critica e il vostro orgoglio non prenderla bene…

