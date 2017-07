Oroscopo Cancro del 9 luglio 2017

Oroscopo del 9 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro: la famiglia prima di tutto…

Dormito male? Per fortuna oggi è domenica e potrete riposare… Anche se alla fine si tratta solo di teoria: in pratica prima che a voi dovrete pensare agli altri e non è la prima volta che accade. La famiglia, per il Cancro, viene prima di tutto, anche del suo benessere. Ma spesso accade che siate arrabbiati con la famiglia, per qualche motivo serbiate rancore: legame altrettanto forte quanto l’amore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]