Oroscopo Cancro del 9 settembre 2017

Oroscopo del 9 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

amicizia e solidarietà…

Amicizia, solidarietà: ecco il programma del fine settimana. Una persona cara avrà bisogno dei vostri consigli e voi ne avrete milioni… E’ pur vero che non ne siete mai a corto ma più per gli altri che per voi stessi ed è un peccato. In questo periodo, in caso di toni accesi o l’aggravarsi di un problema, tendete a dare consigli che puntano alla moderazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]