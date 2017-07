Oroscopo Capricorno del 1 agosto 2017

Oroscopo del 1 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

parlare con una persona fidata…

Parlare con una persona fidata di qualcosa che vi sta a cuore, vi farà sentire bene, supportati, soprattutto se state prendendo in considerazione dei cambiamenti importanti. Normalmente, non vi piace parlare di ciò che vi riguarda, siete notoriamente riservati, ma questa apertura vi mette in grado di esaminare più opzioni.

