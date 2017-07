Oroscopo Capricorno del 1 luglio 2017

Oroscopo del 1 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

la carriera…

I passaggi puntano i riflettori sulla vostra carriera: possibile che abbiate raggiunto, ad esempio, un importante obbiettivo o una promozione. In alcuni casi, nel lavoro, forse sono arrivati onori e felicitazioni… Terza decade: potreste aver lasciato un’azienda in cui lavoravate da tempo ed aver ricevuto complimenti sinceri per il lavoro svolto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]