Oroscopo Capricorno del 1 settembre 2017

Oroscopo del 1 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: un’idea su…

Non riuscirete a farvi un’idea, su una persona incontrata nel lavoro. Non la “sentirete” ed è un fatto per voi raro… Spesso percepite a pelle le persone, i vostri sensi vi avvertono che sono fatte in un certo modo e, generalmente, non sbagliate. In questo tipo di rapporti superficiali, solitamente siete molto intuitivi!

