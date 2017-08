Oroscopo Capricorno del 10 agosto 2017

Oroscopo del 10 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: ridimensionare i problemi…

Venere in Cancro nel – vostro – settore delle relazioni, vi aiuta a ridimensionare i problemi che richiedono una particolare attenzione e, inoltre, fa pensare che qualche legame a cui tenete, potrebbe essere positivo. Se si tratta di un’amicizia, in ogni caso, per risolvere la questione dovrete essere diretti. A meno che, non vogliate rimandare il tutto in un secondo momento…

