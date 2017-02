Oroscopo Capricorno del 10 febbraio 2017

Oroscopo del 10 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: l’oggetto perfetto…

In vena di acquisti per la casa? Sembra proprio di sì. Allora lanciatevi perché troverete l’oggetto perfetto. Ma non solo, si potrebbe trattare di un vero e proprio investimento… Su un altro piano: un’amicizia, anche nata di recente, per poter rinsaldarsi, diventare più importante, potrebbe avere bisogno – da parte vostra – di un po’ d’incoraggiamento

