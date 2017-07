Oroscopo Capricorno del 10 luglio 2017

Oroscopo del 10 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: i vostri diritti…

La Luna in Acquario in aspetto armonioso con Venere, vi suggerisce di mettere in chiaro una situazione, imporre i vostri diritti rispetto a un rapporto. Muovetevi rapidamente, poiché l’atteggiamento contribuirà al vostro progresso. Terza decade: E’ il momento giusto per decidere, chiudere, avanzare invece che indietreggiare. Il tutto per cambiare o modificare qualcosa.

