Oroscopo Capricorno del 10 settembre 2017

Oroscopo del 10 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: ottimo momento per…

Approfittate dell’ottimo momento per imporre idee e opinioni… Più vi troverete di fronte al bastan contrario e tanto più sarete convicenti! Lo scambio d’idee, per voi rappresenterà una sfida che vorrete vincere a tutti i costi e nessuno potrà fermarvi. Il lato B è che potreste essere indignati per qualcosa, ad esempio una decisione presa dal boss.

