Oroscopo Capricorno del 11 agosto 2017

Oroscopo del 11 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: vietato rimuginare…

La Luna in Ariete fa tornare a galla vecchie arrabbiature o umiliazioni che non avete digerito. Sappiate che è un’energia che rimane bloccata e che invece potreste utilizzarla in modo per voi positivo e non per rimuginare su cose che ormai sono superate e alle quali, chi ne è responsabile, nemmeno pensa più. Se ancora non l’avete fatto, sbarazzatevi del rancore!

