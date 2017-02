Oroscopo Capricorno del 11 febbraio 2017

Oroscopo del 11 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: riportare un po’ di equilibrio…

Gli astri annunciano che potreste mettere eccessiva enfasi su un settore della vostra vita e, invece, dovreste fare in modo di riportare un po’ di equilibrio. Non solo, oggi potreste cerca un’attività che meriti il vostro tempo e l’attenzione; non stupitevi se si tratterà di qualcosa di inedito, diverso dai vostri gusti, da ciò che abitualmente vi interessa.

