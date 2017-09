Oroscopo Capricorno del 11 settembre 2017

Oroscopo del 11 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: non siete teneri ma dopo tutto…

Avete le armi giuste per far rispettare le vostre scelte e le decisioni. Non sarete sempre teneri quando le userete ma, dopo tutto, persone care o chi vi circonda nel lavoro, vi conoscono e sanno che in alcuni casi, diventate un po’ duri. Terza decade: la vita affettiva, finalmente, riprende smalto e i sentimenti riprendono quota.

