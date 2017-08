Oroscopo Capricorno del 12 agosto 2017

Oroscopo del 12 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: un concentrato di tenerezza…

Dietro l’apparenza di freddezza o distacco, che agli altri dà la sensazione di essere giudicati, in realtà siete un concentrato di tenerezza. In questo momento in particolare, Venere vi invita a mostrare chi siete davvero e di cosa siete capaci di fare per chi vi circonda. L’armonia tra Venere e Nettuno, inoltre vi fa sciogliere il cuore di dolcezza e amore…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]