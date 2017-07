Oroscopo Capricorno del 12 luglio 2017

Oroscopo del 12 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: un problema si sistema…

Passaggi astrali numerosi e spesso contraddittori. Un problema finalmente in questi giorni si sistema. Probabilmente volevate raggiungere un obbiettivo, ci avete lavorato per mesi: siete riusciti a ottenere quanto desiderato ma non è necessariamente gratificante, tenuto conto oltretutto che potrebbe aver provocato la rottura di legame.

