Oroscopo Capricorno del 13 luglio 2017

Oroscopo del 13 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: esaminate anche i dettagli…

Siete sul punto di concludere un accordo? Esaminate tutto nel dettaglio. Se non vi sentite sicuri della situazione, controllare tutto nei minimi particolari, è nel vostro interesse. Nati dopo il 17 gennaio: i piani potrebbero essere stravolti sia da un evento inatteso oppure da una vostra impulsiva decisione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]