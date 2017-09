Oroscopo Capricorno del 13 settembre 2017

Oroscopo del 13 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: semplificare…

Smettete di concentrarvi sui dettagli delle situazioni e cercate di vederle nel loro insieme. Vi sarà utile anche se dovete avviare un progetto, risparmiete parecchio tempo! Semplificare è la parola d’ordine del giorno. Terza decade: raggiungete – anche se con qualche difficoltà – un obbiettivo, personale o lavorativo, per voi molto importante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]