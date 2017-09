Oroscopo Capricorno del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: controllare tutto…

Respingete le emozioni il più lontano possibile per il timore che vi destabilizzino e voi, al contrario, oggi avvertite il bisogno di controllare tutto! Le emozioni, vostre o di chi vi circonda, per voi rappresentano un pericolo, vi mettono in stato d’allerta, alcuni Capricorno ne hanno perfino paura. Il problema, forse, è che non sapete filtrarle né fare la differenza tra emozioni positive e negative.

