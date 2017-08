Oroscopo Capricorno del 15 agosto 2017

Oroscopo del 15 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: bisogno di leggerezza…

Bisogno di leggerezza, di un po’ di superficialità? Fate pure! Siete sempre talmente seri e responsabili… Allora, godetevi questo Ferragosto all’insegna della spensieratezza e rimandate ciò che avevate previsto di fare, così da concedervi un po’ di riposo quello che, per voi, è rappresentato dal dolce far niente. Ma non è così scontato: siete abituati a lavorare senza tregua o a trovare delle cose da fare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]