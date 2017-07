Oroscopo Capricorno del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: di fronte a una scelta e…

Ce l’avrete con un familiare che vi metterà di fronte a una scelta molto fastidiosa, non avreste davvero voglia di decidere ma sarete costretti. Per cui, oggi rischia di regnare il malcontento per le prime due decadi… Ma non va meglio per la terza: state vivendo una situazione che diventa sempre più delicata e minaccia di esplodere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]