Oroscopo Capricorno del 16 agosto 2017

Oroscopo del 16 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: circola tensione…

Venere e Giove in dissonanza: con il partner o un familiare, potrebbe esserci un po’ di tensione e, forse, perché vi aspettate troppo dall’altro/a. Questo è ciò che dice il passaggio ma è possibile che siate voi a ritenere che l’altro/a esageri e abbia troppe aspettative nei confronti. In entrambi i casi, cercate di rendere meno tesa l’atmosfera.

