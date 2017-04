Oroscopo Capricorno del 16 aprile 2017

Oroscopo del 16 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: ambizione decuplicata…

Possibile che siate sul punto di prepararvi a scalare la vetta della carriera! L’ambizione è decuplicata e volete riuscire a tutti i costi: visti dall’esterno, non possiamo che fare bei complimenti ma interiormente, siete vulcani… Vi chiedete se potete, se dovete, quale sarà il prezzo da pagare: in breve, girerete in tondo, accompagnati anche da sensi di colpa che non hanno ragione di essere!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]