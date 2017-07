Oroscopo Capricorno del 16 luglio 2017

Oroscopo del 16 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: combattuti…

Potreste essere combattutti tra fare qualcosa che vi piace e avete in programma o aiutare volentieri un amico. I passaggi sembrano dire che sacrificherete con piacere del tempo per dare una mano, anche se si tratta di un progetto. Ma se vi accorgete che vi sta manipolando, approfittando della vostra generosità, allora non intervenite.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]